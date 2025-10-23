У россиян стали загораться BMW Х7 прямо на ходу

SHOT: в РФ пожаловались на возгорающиеся на ходу BMW Х7 из-за заводского брака

Россияне пожаловались трехлитровые дизельные BMW Х7, которые загораются прямо на ходу из-за заводского брака. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

«В зоне риска находятся дизельные «бэхи» с корейским EGR (одна из систем двигателя). За рубежом такие тачки уже признали «бракованными». Периодически их отзывают из-за дефекта, который может привести возгоранию», — говорится в публикации.

Экс-владелец трехлитрового дизельного BMW Х7 пожаловался, что спустя три года использования его машина загорелась прямо на ходу. При этом автомобиль прошел ТО за две недели до пожара.

«Спустя время выяснилось, что на официальном сайте британского представительства BMW машина пострадавшего попала в число авто, у которых могли быть проблемы с EGR или воспламеняющимися отложениями в системе впуска», — передает Telegram-канал.

В сервисных центрах России заявили, что такая проблема с BMW Х7 действительно существует, а случаи возгорания — не единичные. При этом первым симптомом проблемы назвали повышенный расход антифриза.

До этого в Китае на фоне резонансного ДТП со сгоревшим в электрокаре водителем хотят запретить скрытые дверные ручки в автомобилях. «Газета.Ru» выяснила, какие еще технологии в китайских иномарках могут стоить их хозяевам жизни.

Ранее в России владельцы Chery Tiggo массово пожаловались на поломки.