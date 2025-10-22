Стало известно, какой фастфуд победил шаурму в предпочтениях водителей

В России водители чаще всего предпочитают есть в дороге бутерброды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел классифайд «Авто.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Как следует из данных сервиса, опрошенные автомобилисты отметили, что один из любимых видов перекуса у них за рулем — это бутерброд, 23,7% респондентов выбирают именно этот фастфуд, когда отправляются в дорогу.

Шаурма занимает вторую строчку при выборе быстрого перекуса в пути, ей отдали предпочтение 20,7% автомобилистов. Далее по популярности идет хот-дог (14,2%) и банан (13,6%), остальные водители (28%) затруднились с выбором конкретного продукта.

При этом, по данным опроса, 48% водителей никогда не едят во время движения, 32% — могут перекусить, но довольно редко, остальные – всегда или часто устраивают перекус в дороге.

На вопрос о любимом виде хот-дога 28% водителей отметили, что предпочитают французский (закрытый), 15% — датский (открытый), 12% — сосиску в тесте. При этом 43% опрошенных не любят хот-доги.

