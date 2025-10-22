Видео: в Сибири скорая с беременной женщиной в салоне разбилась в жестком ДТП

Mash: в Сибири скорая с беременной женщиной в салоне разбилась в момент ДТП

В Сибири скорая, перевозившая беременную женщину, вылетела с дороги и разбилась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Машина скорой помощи вылетела с дороги и перевернулась в Краснозерском районе. Предварительно, врачи везли беременную женщину», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что за пределами проезжей части находится транспорт экстренных медицинских служб, который получил серьезные повреждения: машина разбита, а ее детали разлетелись в стороны. На место аварии прибыли спасатели.

До этого сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных в сети кадрах видно, что у Hyundai полностью смят кузов, отсутствуют стекла.

Ранее россиянин не выжил после ДТП с ритуальщиком.