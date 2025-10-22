Россиянин не выжил после ДТП с ритуальщиком

Mash: в Башкирии водитель не выжил в ДТП с ритуальщиком

В Мечетлинском районе Башкортостана сотрудник ритуальной служб устроил жесткую аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Предварительно, <...> «Ларгусом» управлял 50-летний мужчина. На трассе возле Месягутово он выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «четыркой», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт, принадлежащий ритуальной службе, получил серьезные повреждения: у машины отсутствует передняя часть, выбиты стекла, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На фотографии также заметно, что на месте ДТП работали спасатели и правоохранители. По информации канала, водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее под Волгоградом столкнулись 10 машин, есть пострадавшие.