В Челябинской области лесовоз на скорости протаранил Hyundai ix35, ребенок не выжил

В Челябинской области лесовоз на скорости врезался в Hyundai с ребенком в салоне

В Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области в своем Telegram-канале.

«В 07:50 на 286 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Шакман» с полуприцепом (лесовоз, пустой), по предварительным данным, при движении на спуск на мокром асфальте (после дождя температура ноль градусов) не справился с управлением», — говорится в сообщении.

По информации канала, водитель на лесовозе выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль Hyundai ix35, за рулем которого была женщина 1967 года рождения. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью.

На опубликованных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у него полностью смят кузов, отсутствуют стекла, а детали разлетелись по проезжей части. В настоящее время на месте аварии работают правоохранители и экстренные службы.

