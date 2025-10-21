Популярная сеть АЗС ограничила продажи бензина в РФ

Частная сеть БРК ограничила отпуск АИ-92 в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье

Частная сеть АЗС БРК огранчила отпуск бензина АИ-92 в Иркутской области, Бурятии и в Забайкалье. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ООО «Бестоил», который управляет сетью заправок.

«В настоящее время перебои с поставками топлива от поставщика. Принято решение отпускать по 20 литров бензина Аи-92. Сроки ограничений пока непонятны. Ограничения введены на всей сети», — рассказали там.

Отмечается, что сеть БРК включает 84 АЗС в Иркутской области, Бурятии и в Забайкальском крае.

До этого бензин марки АИ-92 на Петербургской бирже вновь обновил ценовой максимум, установив 15-й рекорд за год и достигнув 74 336 рублей за тонну (рост на 0,08%).

Параллельно с этим АИ-95 подешевел до 79 622 рублей за тонну (снижение на 0,51%).

Летнее дизельное топливо ощутимо упало в цене – на 6,76%, до 64 939 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо также подешевело — на 5,04%, до 63 690 рублей за тонну.

Ранее стало известно, во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме.