Все подорожало: во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме

В 2025 году средняя стоимость подготовки машины к зиме подскочила на 15% и достигла 40 тыс. рублей за оптимальный объем работ, выяснила «Газета.Ru». При этом полная проверка авто будет стоить от 70 тыс. рублей, а стоимость обслуживания старых машин, требующих ремонта, превышает 100 тыс. рублей. К каким тратам готовиться российским водителям — в нашем материале.

Подготовка автомобиля к зимнему сезону 2025–2026 годов подорожала в России в среднем на 15% в сравнении с прошлым годом, показало исследование группы компаний «Автодом», подготовленное по заказу «Газеты.Ru». Цены у станций техобслуживания (СТО) выросли практически по всем статьям. В итоге оптимальная подготовка машины к зиме обойдется в 40 тыс. рублей , подсчитали в «Автодоме».

В эту сумму входит смена комплекта летних покрышек на зимние вместе с шиномонтажом, а также базовое техобслуживание: установка новых щеток дворников, обслуживание аккумулятора, проверка тормозной системы и приводных ремней, обновление технических жидкостей.

Из-за высокой стоимости только каждый пятый россиянин полноценно готовит свой автомобиль к зиме, говорят аналитики.

В основном автовладельцы меняют только омывающую жидкость и шины.

«Комплект новых зимних шин для легкового автомобиля обходится примерно в 25–30 тыс. рублей. Набор стеклоочистителей стоит от 1 тыс. рублей. Цена на щетки стеклоочистителя варьируется от 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей», — сообщили в «Автодоме».

Кроме того, на 13% выросла средневзвешенная цена на стеклоомывающую жидкость по сравнению с осенью прошлого года — до 500 рублей. Покупка 4–5 литров моторного масла в среднем обойдется в 3–4 тыс. рублей, а замена старого аккумулятора — в 7–12 тыс. рублей, отмечается в исследовании.

В сравнении с прошлым годом регулировка сход-развала для легкового автомобиля подорожала на 44%, шиномонтаж колес — на 16%, подчеркнули в «Автодоме». При этом на дорогах России растет число кроссоверов, а шины и шиномонтаж для них обходятся дороже, заявил «Газете.Ru» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По данным сети автосервисов, минимальная подготовка автомобиля к зиме при условии, что у водителя уже есть комплект шин, обойдется в сумму до 20 тыс. рублей. За оптимальную проверку автомобиля — с комплексной диагностикой и новой резиной — придется отдать уже 40–60 тыс. рублей, а за максимальную, с выявлением средних и мелких неисправностей, — от 70 тыс. рублей.

«В РФ с каждым годом все больше очень старых автомобилей. Они требуют не просто обслуживания, а серьезного ремонта. Зимой частота поломок у таких автомобилей только возрастает. Затраты на трудоемкие, сложные, часто агрегатные работы могут составить от 100 тыс. рублей и сильно больше», — предупредил Родионов.

Когда менять шины

В России завершился период комфортных температур — тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах страны, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что в России наступил период предзимья, который традиционно длится с середины октября до 15–20 декабря. Это переходный этап, представляющий собой подготовку к установлению зимнего погодного режима на территории страны.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что россиянам стоит сменить шины в ближайшие дни, поскольку ночная и вечерняя температура воздуха уже опустилась ниже +7°C.

При этом в некоторых регионах уже активно идет снег, отметил член правления «Союза автосервисов» (объединяет независимые СТО) Илья Плисов. По его словам, менять покрышки нужно как минимум за неделю до отрицательных температур .

«Даже если резко будет плюс, температуры затем снова вернутся к минусовым значениям. Традиционная рекомендация — менять резину заранее, чтобы не оказаться на первом гололеде на летней резине и не стоять потом в ночных очередях в шиномонтаж», — заявил Плисов.

Как россияне экономят

Из-за высоких цен многие россияне пытаются сэкономить на шинах и стараются не обновлять их по несколько лет, рассказал «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Экономить на шинах стараются многие, но даже при хорошем остатке протектора резину, выпущенную более 5–6 лет назад, стоит заменить : со временем она теряет эластичность и хуже держит дорогу в мороз», — пояснил он.

Также в целях экономии большинство российских автовладельцев предпочитают распределять траты: сначала меняют шины, позже — масла и фильтры. Пока это позволяет россиянам не обращаться в массовом порядке к кредитам или займам ради сезонного обслуживания, отмечает Стрельбицкий.

«Россияне, скорее, экономят за счет выбора более доступных брендов расходников или откладывают часть процедур», — отметил он.

Что проверить

В Fit Service рассказали, что перед зимой в обязательном порядке нужно провести балансировку и сход-развал, сделать профессиональную диагностику, поменять «дворники», проверить наличие щетки от снега.

«Обратите внимание на тормозную систему — в гололед она должна работать безупречно. Обязательно убедитесь в исправности аккумулятора. Заранее необходимо проверить работу печки и электроники», — заявил Никита Родионов.

При выборе новых шин эксперт посоветовал не уходить в экономию и избегать совсем малоизвестных брендов. Также он добавил, что перед холодами часто требуется замена различных уплотнителей, прокладок, сальников и шлангов.

«Резинотехнические детали даже с мелкими трещинами дадут о себе знать в морозы. Наши дороги в сочетании с редким обслуживанием также критично влияют на подвеску. Поэтому к зиме часто попадают в рекомендации на замену сайлентблоки, пыльники ШРУСов, амортизаторы», — подытожил Родионов.