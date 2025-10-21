На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цена бензина АИ-92 на бирже побила очередной рекорд

Стоимость бензина АИ-92 на бирже побила рекорд в 15-й раз за год
true
true
true
close
Global Look Press

Бензин марки АИ-92 на Петербургской бирже вновь обновил ценовой максимум, установив 15-й рекорд за год и достигнув 74 336 рублей за тонну (рост на 0,08%). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Параллельно с этим АИ-95 подешевел до 79 622 рублей за тонну (снижение на 0,51%).

Летнее дизельное топливо ощутимо упало в цене – на 6,76%, до 64 939 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо также подешевело — на 5,04%, до 63 690 рублей за тонну. В то же время зимнее дизельное топливо показало небольшой рост в цене — на 0,2%, достигнув 77 709 рублей за тонну.

Среди других видов топлива авиакеросин подорожал до 80 203 рублей за тонну (рост на 2,92%), мазут — до 22 267 рублей за тонну (рост на 0,61%). Цена на сжиженный углеводородный газ поднялась до 17 229 рублей за тонну (рост на 3,45%).

Рост оптовых цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 наблюдается в последние месяцы в связи с незапланированными остановками на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее в кабмине объяснили причины роста цен на бензин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами