Цена бензина АИ-92 на бирже побила очередной рекорд

Стоимость бензина АИ-92 на бирже побила рекорд в 15-й раз за год

Бензин марки АИ-92 на Петербургской бирже вновь обновил ценовой максимум, установив 15-й рекорд за год и достигнув 74 336 рублей за тонну (рост на 0,08%). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Параллельно с этим АИ-95 подешевел до 79 622 рублей за тонну (снижение на 0,51%).

Летнее дизельное топливо ощутимо упало в цене – на 6,76%, до 64 939 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо также подешевело — на 5,04%, до 63 690 рублей за тонну. В то же время зимнее дизельное топливо показало небольшой рост в цене — на 0,2%, достигнув 77 709 рублей за тонну.

Среди других видов топлива авиакеросин подорожал до 80 203 рублей за тонну (рост на 2,92%), мазут — до 22 267 рублей за тонну (рост на 0,61%). Цена на сжиженный углеводородный газ поднялась до 17 229 рублей за тонну (рост на 3,45%).

Рост оптовых цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 наблюдается в последние месяцы в связи с незапланированными остановками на нефтеперерабатывающих заводах.

