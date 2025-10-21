«Перекрыта полоса»: в Москве Kia влетел в машину скорой, есть пострадавшие

В Москве ДТП с автомобилем скорой и Kia затруднило движение транспорта

В Москве на Каширском шоссе Kia врезался в автомобиль экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Легковая Kia столкнулась с машиной скорой на дублере Каширского шоссе в районе пересечения с Шипиловской улицей. Пострадали двое: водитель легковушки и сотрудник скорой», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате столкновения движение затруднено: перекрыта одна полоса на перекрестке. На кадрах заметно, что на место аварии прибыли оперативные службы города.

