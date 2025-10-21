На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Перекрыта полоса»: в Москве Kia влетел в машину скорой, есть пострадавшие

В Москве ДТП с автомобилем скорой и Kia затруднило движение транспорта
Telegram-канал Агентство «Москва»

В Москве на Каширском шоссе Kia врезался в автомобиль экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Легковая Kia столкнулась с машиной скорой на дублере Каширского шоссе в районе пересечения с Шипиловской улицей. Пострадали двое: водитель легковушки и сотрудник скорой», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате столкновения движение затруднено: перекрыта одна полоса на перекрестке. На кадрах заметно, что на место аварии прибыли оперативные службы города.

До этого сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у него полностью смят кузов, отсутствуют стекла, а детали разлетелись по проезжей части.

Ранее челябинцы сняли на видео, как детеныш крупного хищника бежал по дороге.

