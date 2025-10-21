На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Челябинцы сняли на видео, как детеныш крупного хищника бежал по проезжей части

В Челябинской области на видео попало, как медвежонок бегал по дорогам
true
true
true
close
Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей

В городе Миньяре Челябинской области медведица и медвежонок бегают по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Жители стали очень осторожными и стараются не выходить из дома без лишнего повода, и то если есть машина. В соцсетях южноуральцы предупреждают друг друга о медведях. Одна из женщин рассказала, что видела медвежонка и гнала его на машине», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых из салона автомобиля, заметно, что медвежонок бежит по проезжей части. Далее на записях с уличных камер заметно, что хищник бегал в разных местах, при этом он пробежал возле человека, который шел по обочине дороги. По словам местных жителей, они замечали на улицах медведицу с медвежонком.

До этого сообщалось, что в ЯНОА лось выбежал на проезжую часть. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить.

Ранее в Москве редчайшая птица забралась под автомобиль и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами