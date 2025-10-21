Челябинцы сняли на видео, как детеныш крупного хищника бежал по проезжей части

В Челябинской области на видео попало, как медвежонок бегал по дорогам

В городе Миньяре Челябинской области медведица и медвежонок бегают по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Жители стали очень осторожными и стараются не выходить из дома без лишнего повода, и то если есть машина. В соцсетях южноуральцы предупреждают друг друга о медведях. Одна из женщин рассказала, что видела медвежонка и гнала его на машине», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых из салона автомобиля, заметно, что медвежонок бежит по проезжей части. Далее на записях с уличных камер заметно, что хищник бегал в разных местах, при этом он пробежал возле человека, который шел по обочине дороги. По словам местных жителей, они замечали на улицах медведицу с медвежонком.

До этого сообщалось, что в ЯНОА лось выбежал на проезжую часть. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить.

Ранее в Москве редчайшая птица забралась под автомобиль и попала на видео.