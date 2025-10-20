На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автолюбителям объяснили, как правильно хранить зимой летние шины

Автоэксперт Ладушкин: летние шины без дисков следует хранить вертикально
Евгений Одиноков/РИА Новости

Чтобы летние шины благополучно пережили зиму, их необходимо хранить вдали от солнечных лучей, влаги и избыточного тепла. Об этом в интервью RT сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Резину без дисков стоит хранить только вертикально, желательно на специальном стеллаже. <...> Если складывать шины друг на друга или подвешивать их — они деформируются, появятся трещины. И вместо установки на диск они отправятся на свалку», — предупредил эксперт.

Колеса в сборе с дисками, наоборот, следует хранить в стопке или в подвешенном состоянии, добавил он.

Руководитель категории «Шины, диски и колеса» в «Авито» Роман Шемет до этого объяснил, как правильно выбрать время для смены шин на зимние.

По его словам, важно ориентироваться не на прогнозы или календарь, а на реальные погодные условия. Если среднесуточная температура воздуха не превышает +7°C, то летняя резина быстро теряет эластичность и сцепление с дорогой, что значительно повышает риск ДТП.

Ранее россиянам назвали средний срок службы зимних шин.

