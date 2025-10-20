На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, как правильно выбрать время для смены автомобильных шин

Автоэксперт Шемет: менять резину нужно при температуре не выше +7 градусов
Евгений Одиноков/РИА Новости

При выборе правильного времени для «переобувания» автомобиля важно ориентироваться не на прогнозы или календарь, а на реальные погодные условия. Если среднесуточная температура воздуха не превышает +7 градусов, то летняя резина быстро теряет эластичность и сцепление с дорогой, что значительно повышает риск ДТП, рассказал RT руководитель категории «Шины, диски и колёса» в «Авито» Роман Шемет.

«Ждать снега точно не стоит, в идеале — успеть до первых заморозков», — подчеркнул специалист.

Выбирать зимние шины он посоветовал с учетом рисунка протектора и типоразмера, который советует использовать производитель авто – эта информация указывается на стикере в дверном проёме со стороны водителя. Шемет призвал не вдаваться в детали, а довериться этим данным, так как указанные параметры заранее предусматриваются при выпуске машины.

Что касается конкретных моделей шин, то, по мнению эксперта, важно ориентироваться на отзывы и проведённые тесты. Выбирая между «липучкой» и «шипами», он посоветовал учитывать, что шипы больше подходят для регионов с сильными морозами и гололёдом, а фрикционная резина – для тех территорий, где часто бывает слякоть, а зимой виден асфальт.

До этого редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин объяснил, что средний срок службы шин в России составляет пять-шесть лет. По его словам, нужно посмотреть на количество и состояние шипов, если их предельно мало, то тогда есть повод задуматься над тем, чтобы поставить новые шины. Кроме того, на некоторых шинах существует специальная маркировка для проверки протектора, по которой можно судить об износе резины.

Ранее сообщалось, что в России автосалоны заставят продавать машины с сезонными шинами.

