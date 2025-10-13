На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали средний срок службы зимних шин

Автоэксперт Ракитин: средний срок службы зимних шин составляет 6 лет
ako photography/Shutterstock/FOTODOM

Средний срок службы шин в России составляет 6 лет. Об этом в беседе с lenta.ru сообщил редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Посмотрите на год производства, и вы будете удивлены, но средний срок службы любой шины — пять-шесть лет. После этого времени она начинает терять свои свойства. Соответственно, ее работа становится менее эффективной», — сообщил эксперт.

По его словам, нужно посмотреть на количество и состояние шипов, если их предельно мало, то тогда есть повод задуматься над тем, чтобы поставить новые шины. Кроме того, на некоторых шинах существует специальная маркировка для проверки протектора, по которой можно судить об износе резины.

До этого пресс-служба российского производителя шин Ikon Tyres заявила, что преждевременный износ автомобильных покрышек может произойти по нескольким причинам.

«Первая причина, из-за которой быстро изнашиваются шины, — техническая неисправность автомобиля. Это может быть некорректно выставленные углы развала и схождения. В этом случае покрышки будут изнашиваться быстрее с одной из сторон. Неравномерный износ протектора шин возникает из-за неисправной подвески или тормозной системы», — рассказали в компании.

Кроме того, несоблюдение необходимого уровня давления в шинах приводит к их быстрому износу.

Ранее россиянам назвали самые опасные повреждения шин.

