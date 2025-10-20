На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«В шоковой реанимации с переломами»: петербуржцы на Lada Granta влетели в Mercedes

Mash: в Петербурге Lada Granta влетела в Mercedes, пострадавший в реанимации
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге Lada Granta влетела в Mercedes на пункте оплаты ЗСД. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«В итоге сами парни 19-20 лет получили серьезные травмы — один находится в шоковой реанимации с переломами. Двое других госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Обе машины — на долгий сервис», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машины получили серьезные повреждения, при этом в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По информации канала, авария произошла на улице Благодатной.

До этого сообщалось, что в Республике Карелия иномарка с людьми улетела на дерево. Авария произошла вечером на 5 км Пиньгубского шоссе: транспорт выехал в кювет и врезался в дерево. На месте работали четверо спасателей из Соломенного: они спустили машину и отключили аккумулятор. В результате ДТП три человека получили травмы, прибывшие медики доставили пострадавших в больницу Петрозаводска.

Ранее мать 30 детей попала в жесткое ДТП, когда везла продукты бойцам СВО.

