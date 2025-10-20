На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области мать 30 детей попала в жесткое ДТП, когда везла продукты бойцам СВО

Mash: мать 30 детей из Благовещенска попала в ДТП, когда везла гумпомощь на СВО
Telegram-канал «Mash Batash»

В Саратовской области мать 30 детей из Благовещенска попала в аварию, когда везла гуманитарную помощь бойцам СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Ирина Вервельская рассказала Mash Batash, что ехала на «Газели» полной вещей и продуктов для бойцов, среди которых и ее сын. В Саратовской области случилась авария — весь удар пришелся на Ирину. Ее зажало в кабине, вытаскивали спасатели», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая машина врезается в большегруз. На записи также заметно, что транспорт получил серьезные повреждения.

По словам пострадавшей, в настоящее время она находится в больнице с раздробленной ногой. Врачи готовят Ирину к операции и транспортировке в Уфу. После произошедшего местные волонтеры доставили вещи и продукты, которые везла женщина, бойцам СВО.

Также сообщается, что у Ирины трое родных, двое усыновленных и 25 приемных детей. Многие из них уже выросли и завели свои семьи.

Ранее в Карелии автомобиль с людьми улетел на дерево.

