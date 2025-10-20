В Карелии автомобиль с людьми улетел на дерево

В Карелии машина с людьми улетела на дерево, есть пострадавшие

В Карелии иномарка с людьми улетела на дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Автомобиль улетел на дерево под Петрозаводском: трое пострадали. Вчера вечером на 5 км Пиньгубского шоссе автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево. На месте работали четверо спасателей из Соломенного: они спустили машину и отключили аккумулятор», — говорится в сообщении.

На кадрах заметно, что машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбит бампер.

По информации канала, в результате ДТП три человека получили травмы, прибывшие медики доставили пострадавших в больницу Петрозаводска, при этом один человек от госпитализации отказался.

До этого сообщалось, что в Карачаево-Черкесии у станицы Красногорской автомобиль с людьми перелетел через отбойник и загорелся. На месте аварии работали спасатели и правоохранители. По словам очевидцев, людей достали из машины и передали прибывшим медикам.

