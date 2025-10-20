На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Карелии автомобиль с людьми улетел на дерево

В Карелии машина с людьми улетела на дерево, есть пострадавшие
true
true
true
close
Telegram-канал «Daily Карелия»

В Карелии иномарка с людьми улетела на дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Автомобиль улетел на дерево под Петрозаводском: трое пострадали. Вчера вечером на 5 км Пиньгубского шоссе автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево. На месте работали четверо спасателей из Соломенного: они спустили машину и отключили аккумулятор», — говорится в сообщении.

На кадрах заметно, что машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбит бампер.

По информации канала, в результате ДТП три человека получили травмы, прибывшие медики доставили пострадавших в больницу Петрозаводска, при этом один человек от госпитализации отказался.

До этого сообщалось, что в Карачаево-Черкесии у станицы Красногорской автомобиль с людьми перелетел через отбойник и загорелся. На месте аварии работали спасатели и правоохранители. По словам очевидцев, людей достали из машины и передали прибывшим медикам.

Ранее появилось видео момента ДТП с бензовозом в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами