Стало известно, какие поколения россиян чаще покупают китайские автомобили

360.ru: китайские автомобили чаще покупают миллениалы и бумеры
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Автомобили китайского производства в России чаще всего приобретают миллениалы и бумеры, которые делают такой выбор из-за наиболее удачного соотношения стоимости и качества. Что касается представителей поколения Z, то они машины из КНР приобретают из-за следования трендам, передает 360.ru со ссылкой на совместное исследование с сервисом онлайн-опросов «Анкетолог».

Всего, по данным аналитиков, среди россиян можно выделить пять основных категорий покупателей китайского автопрома. Первый – это «столичные бизнес-леди», к которым относятся женщины в возрасте от 36 до 45 лет из Москвы или Санкт-Петербурга. Машины из КНР они ценят за индивидуальность, доступную стоимость, удобный сервис, аа предпочтение отдают цветам «белый жемчуг» или «серый графит».

Вторая категория – это «непредвзятые зумеры» в возрасте от 18 до 25 лет, которые покупают китайские автомобили ради желания оставаться в тренде. Третий тип покупателей – это категория «городской миллениал». Это, как правило, мужчина в возрасте около 40 лет, который ориентируется не на бренды, а на качество, выбирая представительские внедорожники и кроссоверы. Среди востребованных цветов – черный, серый графит и синий кобальт.

Четвертую категорию покупателей аналитики объединили в группу «матерый водитель», к которым относятся мужчины и женщины старше 55 лет с большим водительским стажем. Они выбирают функциональные авто с доступным ремонтом, ориентируясь на то, чтобы впоследствии было легче приобретать запчасти.

И пятую категорию покупателей китайских машин исследователи отнесли в группу «дерзкий стартапер», отметив, что это россияне в возрасте до 30 лет, которые выбирают такие автомобили как источник вдохновения. Они предпочитают инновационные электрокары и гибриды в футуристичном дизайне, говорится в исследовании.

До этого директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что в России продолжает расти импорт автомобилей из Китая. По его данным, в сентябре из Китая в Россию ввезли 9,9 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на четверть больше, чем в августе (7,85 тыс.) и в четыре раза больше, чем в сентябре 2024 года (2,45 тыс.). Самая популярная марка среди россиян — Toyota (1793 шт.). На второй и третьей строчках разместились Honda и Volkswagen. Также в топ-10 оказались BMW, Audi, Hyundai, Changan, Geely, Kia и Haval. В модельном ряде наиболее популярными среди россиян иномарками стали Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda Breeze, BMW X3 и Honda CR-V.

Ранее в России снизилась средняя цена китайского автомобиля с пробегом.

