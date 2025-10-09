В России снизилась средняя цена китайского автомобиля с пробегом

В России средняя цена китайского автомобиля с пробегом в сентябре 2025 года составила 2 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Это на 13,1% меньше, чем в таком же месяце 2024 года.

Новые китайские автомобили за аналогичный период, согласно данным аналитиков, подорожали на 4,1%, средняя цена составила 3,5 млн рублей.

Средняя цена нового отечественного авто за год снизилась на 3,1% и составила 1,4 млн рублей. Подержанные подорожали на 1,5% (около 600 тыс. рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.