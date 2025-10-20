Нижегородцы избили друг друга в автобусе, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как курьер избил водителя автобуса

В Нижнем Новгороде курьер подрался с водителем общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Неадекватный <…> курьер схлестнулся с водителем маршрутки на автозаводе», — говорится в сообщении.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся в общественном транспорте, при этом женщины пытаются остановить конфликт. Далее на записи заметно, как люди выходят из автобуса, а мужчины продолжают драку возле водительского сидения.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

Кроме того, в Сочи водитель автобуса напал на коллегу и заплевал ему лицо.

Ранее в Воронеже пассажиры устроили драку в общественном транспорте.