Нижегородцы избили друг друга в автобусе, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде курьер подрался с водителем общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».
«Неадекватный <…> курьер схлестнулся с водителем маршрутки на автозаводе», — говорится в сообщении.
Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся в общественном транспорте, при этом женщины пытаются остановить конфликт. Далее на записи заметно, как люди выходят из автобуса, а мужчины продолжают драку возле водительского сидения.
До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.
Кроме того, в Сочи водитель автобуса напал на коллегу и заплевал ему лицо.
Ранее в Воронеже пассажиры устроили драку в общественном транспорте.