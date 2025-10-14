Воронежцы избили друг друга в автобусе, и это попало на видео

В Воронеже пассажиры устроили драку в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Драку засняли воронежцы в 90-м автобусе», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что люди дерутся в автобусе, при этом одни человек лежит на полу, а остальные пассажиры кричат.

До этого сообщалось, что в Сочи водитель иномарки устроил скандал, когда двигался по встречной полосе. По словам местных жителей, прохожие сделали замечание водителю, который выехал на встречную полосу движения на Курортном проспекте, но в ответ мужчина стал оскорблять людей и нецензурно выражаться. Кроме того, сочинец проигнорировал замечание и продолжил нарушать ПДД.

Кроме того, в Москве пассажир общественного транспорта напал с отверткой на мужчину. Драка произошла в Царицыно. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как между мужчинами начинается конфликт, тогда пассажиры принимаются избивать друг друга.

