На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Воронежцы избили друг друга в автобусе, и это попало на видео

В Воронеже на видео попала драка пассажиров автобуса
true
true
true

В Воронеже пассажиры устроили драку в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Драку засняли воронежцы в 90-м автобусе», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что люди дерутся в автобусе, при этом одни человек лежит на полу, а остальные пассажиры кричат.

До этого сообщалось, что в Сочи водитель иномарки устроил скандал, когда двигался по встречной полосе. По словам местных жителей, прохожие сделали замечание водителю, который выехал на встречную полосу движения на Курортном проспекте, но в ответ мужчина стал оскорблять людей и нецензурно выражаться. Кроме того, сочинец проигнорировал замечание и продолжил нарушать ПДД.

Кроме того, в Москве пассажир общественного транспорта напал с отверткой на мужчину. Драка произошла в Царицыно. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как между мужчинами начинается конфликт, тогда пассажиры принимаются избивать друг друга.

Ранее Сын Михаила Круга рассказал, что если бы отец был жив, то купил бы ему дорогое авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами