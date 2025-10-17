На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Плевал в лицо»: в Сочи конфликт водителей автобусов попал на видео

В Сочи водитель автобуса напал на коллегу и заплевал ему лицо
В Сочи произошел конфликт между водителями автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Водитель автобуса №48 догнал и набросился на коллегу из автобуса №550: плевал в лицо, бил по автобусу и кричал с нецензурной бранью. Причина — якобы автобус №550 выехал с вокзала раньше времени», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина, который стоит возле транспорта, кричит на водителя и угрожает. Далее слышно, как пассажиры сообщают, что записали происходящее на камеру.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов. По информации канала, утром местные жители обнаружили следы от пуль на припаркованных автомобилях и разбитую витрину магазина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

Ранее в Воронеже пассажиры устроили драку в общественном транспорте.

