В России автосалоны заставят продавать машины с сезонными шинами

SHOT: автосалоны в РФ могут обязать продавать машины с сезонной резиной

В России автосалоны хотят обязать продавать машины с сезонными шинами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Соответствующее предложение уже направили в Министерство промышленности и торговли от лица Национального автомобильного союза (НАС).

«Дело в том, что салоны часто продают машины с неподходящей по сезону резиной. То есть зимой люди покупают тачки, на которых уехать без нарушения ПДД можно только на эвакуаторе. Зачастую сотрудники автосалона используют это, чтобы продать дополнительную резину», — говорится в публикации.

Также отмечается, что подержанные автомобили часто продают с изношенной резиной.

В 2025 году средняя стоимость подготовки машины к зиме подскочила на 15% и достигла 40 тыс. рублей за оптимальный объем работ, выяснила «Газета.Ru». При этом полная проверка авто будет стоить от 70 тыс. рублей, а стоимость обслуживания старых машин, требующих ремонта, превышает 100 тыс. рублей. К каким тратам готовиться российским водителям — в нашем материале.

Ранее в РФ разрешили изымать автомобили у пьяных водителей, несмотря на бедность.