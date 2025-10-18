На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный УАЗ вылетел в кювет и загорелся на трассе «Сортавала»

На трассе «Сортавала» военный УАЗ сгорел при ДТП
На трассе »Сортавала», соединяющей Санкт-Петербург и Карелию, произошло ДТП с участием военного внедорожника УАЗ «Патриот». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, военный внедорожник опрокинулся в кювет. Затем вспыхнул пожар. Двум людям, находившимся в машине, выжить не удалось. Еще один госпитализирован с травмами. У него диагностированы ушибы головы и левого легкого, а также переломы ребер.

На кадрах с места происшествия видно, что загоревшийся автомобиль тушат пожарные.

До этого в Ленинградской области пенсионерка в автобусе силой стащила студента с сиденья, утверждая, что это ее место.

Ранее под Серпуховом произошла массовая авария с участием бензовоза.

