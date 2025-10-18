Массовая авария с бензовозом произошла на трассе «Крым» в Подмосковье

В Подмосковье на трассе М-2 Крым произошло массовое ДТП с бензовозом

На федеральной трассе М-2 »Крым» в Серпуховском городском округе Подмосковья произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«Тяжелейшая авария на трассе М-2 в районе деревни Борисово (Серпуховский городской округ). Тут и фуры, и легковушки, и явно без пострадавших не обошлось», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что в аварии участвовали не менее пяти автомобилей, которые двигались в попутном направлении. Один из них — бензовоз с полуприцепом, который врезался в фуру. У него сорвана кабина. Один из легковых автомобилей сплющило между двумя грузовиками. Также в аварии поврежден автомобиль такси и большегрузная цистерна для перевозки сыпучих грузов.

Другие автомобилисты объезжают место аварии по обочине.

