Пенсионерка запрыгнула на студента и вытащила его с места в автобусе под Петербургом

В Ленинградской области пенсионерка напала на студента из-за места в автобусе
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В автобусе маршрута 104 в Ленинградской области пожилая женщина напала на студента из-за сидячего места. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пенсионерка за шкирку выкинула студента с сидячего места в автобусе № 104 — другая вообще залезла на незнакомку и верхом ехала до своей остановки. Такая атмосфера царит на маршруте между Сланцами и Кингисеппом», — отмечается в публикации.

На видеозаписи с места происшествия видно, что пожилая женщина с криком «Занято!» запрыгнула на студента, а потом вытащила его рюкзак и самого молодого человека с сидящего места. Затем она сама села на сиденье.

Очевидцы говорят, что конфликты между пенсионерами и молодежью продолжаются в этом автобусе не первый год, а нападавшая выбрала для себя в автобусе персональное место, с которого прогоняет других пассажиров.

Ранее в Тамбовской области молодой человек угнал две машины за ночь и разбил их кувалдой.

