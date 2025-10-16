Россиянам назвали последний день, когда можно заказать иномарку по старым тарифам утильсбора

Если Минпромторг сдвинет на месяц вперед дату введения нового порядка начисления утильсбора на иномарки, как ранее сообщалось, то в последний раз заказать машину из-за рубежа по старым тарифам возможно будет только до 24 октября. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Надеемся, что Минпромторг за выходные выдаст официальное заявление, и можно будет со спокойной душой проводить оплаты. Заказать автомобиль нужно до 23-24 октября максимум, чтобы успеть машины провести и растаможить в спокойном режиме», – рассказал Рогов.

По его словам, дальнейшее сдвижение даты заказа автомобиля чревато риском того, что машина уже не успеет пройти все таможенные процедуры до введения нового правила исчисления утилизационного сбора. В результате придется заплатить суммы, в некоторых случаях превышающие 1 млн рублей. Кроме того, бизнесмен отметил, что заказывать автомобили можно только по корейскому, японскому, белорусскому и киргизскому направлениям. Из других регионов, включая Китай, машины могут не успеть привезти.

Рогов также сообщил, что после оглашения об изменениях порядка начисления утильсбора, то есть с 12 сентября, люди начали массового заказывать автомобили. Основываясь на статистике своей компании, бизнесмен отметил, что за 10 дней, до 23 сентября включительно, они взяли количество заказов, которое сопоставимо с трехмесячными объемами.

С 1 ноября 2025 года в России должен был заработать новый подход к начислению утилизационного сбора на автомобили. Он предполагает, что машины, мощностью свыше 160 л.с., ввозимые частными лицами для личного пользования, будут облагаться утильсбором по коммерческими тарифами вместо льготных.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу представить предложения по отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на машины из-за того, что не все граждане успеют растаможить ранее заказанные за рубежом автомобили. По данным Baza, Минпромторг готовит отсрочку на один месяц, новые тарифы вступят в силу 1 декабря, а не 1 ноября, как планировалось изначально.

