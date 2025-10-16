В Москве на видео попало, как инструктор по вождению на Renault снес мотоциклистов

Baza: инструктор по вождению снес мотоциклистов на светофоре в Москве

В Москве инструктор по вождению сбил мотоциклистов, стоящих на светофоре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Пара возвращалась домой поздно ночью и по пути встала на красный сигнал светофора. Внезапно сзади на высокой скорости мимо них пролетел «Рено Дастер» — кузов задел мотоциклистов и буквально сорвал их с сидений», — говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, за рулем учебного транспорта был нетрезвый инструктор по вождению. В результате произошедшего серьезные травмы получила пассажирка мотоцикла: медики диагностировали перелом голени со смещением и перелом малой берцовой кости.

