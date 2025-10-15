Видео: на МКАД легковушка вылетела на встречную полосу после ДТП с грузовиком

На МКАД легковушка с человеком в салоне вылетела на встречную полосу после ДТП

В Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Сегодня где-то на 15 км МКАД, может поможет владельцу легкового», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

До этого сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Люди достали женщину из поврежденного транспорта и передали прибывшим медикам.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.