«Перекрыли движение»: в Москве произошло массовое ДТП

В Москве женщину доставали из авто после массового ДТП, парализовавшего движение

В Москве женщина пострадала в массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Женщина пострадала в ДТП в районе Бибирево. На Альтуфьевском шоссе столкнулись три автомобиля», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, люди достали женщину из поврежденного транспорта и передали прибывшим медикам. Кроме того, движение по трем полосам в сторону области перекрыли. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

