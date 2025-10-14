Движение на Екатеринбург по М-12 восстановлено

«Автодор» сообщил о возобновлении движения по М-12 в сторону Екатеринбурга

Движение машин по левой полосе на 1268-м километре трассы М-12 «Восток» в сторону Екатеринбурга было открыто после ограничений. Об этом сообщила компания «Автодор», передает РИА Новости.

«Движение на 1268-м километре М-12 «Восток» открыто по левой полосе», — сообщили в компании.

Движение автомобилей по этому шоссе было перекрыто из-за ДТП.

До этого движение по трассе Рыльск-Льгов было ограничено из-за атак дронов ВСУ.

На участке дороги от Рыльска до села Ивановского была зафиксирована серия попыток ВСУ атаковать все едущие по трассе автомобили. Движение автомобилей по атакованному участку трассы было ограничено, как и выезд на трассу из Степановки.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что решение об ограничении движения было принято в целях безопасности для сбережения жизни граждан.

