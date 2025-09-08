На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупная авария произошла на трассе М4 «Дон» в Московской области

Крупное ДТП парализовало движение на трассе М4 «Дон» в Подмосковье
Автомобильная авария произошла на трассе М4 «Дон» в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«Подмосковье, г.о.Ленинский. Трасса М4, 29-км. В сторону области», — говорится в сообщении.

Судя по видео с канала, перевернулся грузовик в левом ряду. Рядом стоит самосвал КамАЗ. Из-за аварии перекрыты три полосы. Судя по информации с сервиса «Яндекс. Карты» в районе аварии наблюдается затор длиной 3,6 километра.

О причинах аварии и пострадавших неизвестно.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

В момент аварии в салоне Nissan X-Trail находили дети, которые получили травмы.

Ранее россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC.

