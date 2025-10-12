На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Курской области предупредили о перекрытии трассы

Хинштейн: движение по трассе Рыльск-Льгов ограничено из-за атак дронов ВСУ
true
true
true
close
Евгений Сухоруков/РИА Новости

Движение по трассе Рыльск-Льгов в Курской области было ограничено из-за атак дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Это участок дороги от города Рыльска до села Ивановского. Зафиксирована серия попыток противника атаковать все движущиеся по трассе автомобили», — рассказал чиновник.

Движение автомобилей по атакованному участку трассы было ограничено, как и выезд на трассу из Степановки.

«Решение об ограничении движения принято в целях безопасности. Эта мера временная, но она необходима, чтобы сберечь жизни наших людей», — подчеркнул Хинштейн.

12 октября три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Беловский район. В результате удара 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. 57-летняя женщина получили осколочные ранения. 47-летний мужчина был госпитализирован с места атаки в критическом состоянии.

Ранее в Курской области два человека пострадали при ударе беспилотника по автомобилю.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами