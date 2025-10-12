Жителей Курской области предупредили о перекрытии трассы

Движение по трассе Рыльск-Льгов в Курской области было ограничено из-за атак дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Это участок дороги от города Рыльска до села Ивановского. Зафиксирована серия попыток противника атаковать все движущиеся по трассе автомобили», — рассказал чиновник.

Движение автомобилей по атакованному участку трассы было ограничено, как и выезд на трассу из Степановки.

«Решение об ограничении движения принято в целях безопасности. Эта мера временная, но она необходима, чтобы сберечь жизни наших людей», — подчеркнул Хинштейн.

12 октября три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Беловский район. В результате удара 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. 57-летняя женщина получили осколочные ранения. 47-летний мужчина был госпитализирован с места атаки в критическом состоянии.

Ранее в Курской области два человека пострадали при ударе беспилотника по автомобилю.