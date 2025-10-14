Калининградец поджег полицейскую машину прямо возле главного управления МВД

Калининградец поджёг полицейскую машину на Советском проспекте — прямо возле главного управления МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

«Парню — 25, предварительно, действовал по указке кураторов. Сначала его Госуслуги взломали, заставили перевести деньги, потом позвонили якобы из органов, обвинили в финансировании ВСУ — сказали, если спалит машину, под статью не попадёт», — сообщает канал.

Отмечается, что полицейские задержали поджигателя на месте, пожар быстро потушили, никто не пострадал. Статья — за террористический акт. Грозит до 20 лет.

До этого в Вологде пассажирка автомобиля, который сотрудник ДПС остановил для проверки, подожгла транспортное средство.

Полицейские, увидев дым из салона, вызвали пожарную службу. Возгорание удалось потушить оперативно.

Также правоохранители выяснили, что остановленный автомобиль не принадлежит ни водителю, ни пассажирке, и не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Ранее жительница Свердловской области укусила инспектора ДПС, остановившего ее мужа.