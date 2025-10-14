На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Калининградец поджег полицейскую машину прямо возле главного управления МВД

В Калининграде мужчина поджег полицейскую машину прямо возле здания МВД
true
true
true
close
Telegram-канал Amber Mash

Калининградец поджёг полицейскую машину на Советском проспекте — прямо возле главного управления МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

«Парню — 25, предварительно, действовал по указке кураторов. Сначала его Госуслуги взломали, заставили перевести деньги, потом позвонили якобы из органов, обвинили в финансировании ВСУ — сказали, если спалит машину, под статью не попадёт», — сообщает канал.

Отмечается, что полицейские задержали поджигателя на месте, пожар быстро потушили, никто не пострадал. Статья — за террористический акт. Грозит до 20 лет.

До этого в Вологде пассажирка автомобиля, который сотрудник ДПС остановил для проверки, подожгла транспортное средство.

Полицейские, увидев дым из салона, вызвали пожарную службу. Возгорание удалось потушить оперативно.

Также правоохранители выяснили, что остановленный автомобиль не принадлежит ни водителю, ни пассажирке, и не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Ранее жительница Свердловской области укусила инспектора ДПС, остановившего ее мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами