Россиянка с ребенком на руках подожгла автомобиль, пока сотрудник ДПС выписывал штраф

В Вологде пассажирка автомобиля, который сотрудник ДПС остановил для проверки, подожгла транспортное средство. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Полицейские установили, что в сентябре 2025 года водитель машины «Шевроле Ланос» несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения: превысил скоростной режим, а также перевозил на переднем сиденье женщину с ребенком на руках и ребенка на заднем сиденье без удерживающего устройства.

Правоохранители установили, что машина находится в Вологде. Госавтоинспекторы остановили разыскиваемый автомобиль. На тот момент внутри, кроме водителя, находилась его спутница с ребенком. Пока сотрудники ДПС составляли на мужчину административные протоколы, пассажирка с ребенком на руках с помощью зажигалки подожгла салон.

Полицейские, увидев дым из салона, вызвали пожарную службу. Возгорание удалось потушить оперативно.

Также правоохранители выяснили, что остановленный автомобиль не принадлежит ни водителю, ни пассажирке, и не зарегистрирован в установленном законом порядке.

