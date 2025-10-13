На видео попало, как красноярец с поленом помог гаишникам поймать пьяного водителя

В поселке Ермаково Красноярского края местный житель при помощи полена остановил водителя в момент погони. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В поселке Ермаково местный Шумахер рассекал по улицам на наглухо тонированной девятке с разбитой фарой, чем и привлек внимание сотрудников ДПС. На требование остановиться водитель лишь давил газ — гонка началась», — говорится в сообщении.

По информации канала, когда нарушитель решил скрыться в гаражном кооперативе, мужчина, который находился на крыше гаража, бросил в водителя полено. От удара нарушитель упал на землю. Сотрудники правоохранительных органов задержали красноярца.

Правоохранители выяснили, что мужчина, который находился за рулем легковой машины, находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, нарушитель имел права только на управление трактором.

