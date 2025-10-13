«Сильные конвульсии»: в Москве самокатчик попал под колеса автомобиля

В Москве на видео сняли самокатчика после жесткого ДТП

В Москве самокатчик попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и Мо».

«Москва, ул.3-я Институтская 14. Автомобиль сбил самокатчика, от удара у парня были сильные конвульсии», — говорится в сообщении.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. На кадрах видно, как врачи и очевидцы перекладывают москвича на каталку для дальнейшей транспортировки в машину экстренных медицинских служб.

До этого сообщалось, что в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скутер врезается в красный автомобиль, от удара водитель перелетает через транспорт и падает на проезжую часть. Водителю скутера не понадобилась помощь медиков. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили ДТП. Также сообщается, что скутер получил серьезные повреждения: уцелел только мотор и колеса.

Ранее массовое ДТП на МКАД попало на видео.