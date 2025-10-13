На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто виноват в столкновении самолета и автобуса в аэропорту Иркутска

Mash: в столкновении самолета и автобуса в Иркутске, виноват элитный джет
Shutterstock

В столкновении самолёта и автобуса, которое произошло в аэропорту Иркутска, по предварительным данным, виноват элитный джет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По словам гендиректора воздушной гавани, борт турецкой авиакомпании Zafer Air начал рулить без разрешения оператора, выехал за разметку и разбил крылом стекло машины», — сообщает канал.

Об инциденте стало известно 12 октября 2025 года. Самолет типа Gulfstream турецкой авиакомпании Zafer Air, готовившийся к рейсу в Шанхай, задел крылом микроавтобус во время выруливания со стоянки в аэропорту Иркутска.

Никто из пассажиров воздушного судна и автобуса не пострадал, однако вылет рейса был отменен.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов.

До этого в США самолет задел автомобиль и упал в парке, пострадали семь человек.

