Стало известно, кто виноват в столкновении самолета и автобуса в аэропорту Иркутска

В столкновении самолёта и автобуса, которое произошло в аэропорту Иркутска, по предварительным данным, виноват элитный джет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«По словам гендиректора воздушной гавани, борт турецкой авиакомпании Zafer Air начал рулить без разрешения оператора, выехал за разметку и разбил крылом стекло машины», — сообщает канал.
Об инциденте стало известно 12 октября 2025 года. Самолет типа Gulfstream турецкой авиакомпании Zafer Air, готовившийся к рейсу в Шанхай, задел крылом микроавтобус во время выруливания со стоянки в аэропорту Иркутска.
Никто из пассажиров воздушного судна и автобуса не пострадал, однако вылет рейса был отменен.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов.
