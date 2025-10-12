На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Иркутска самолет задел крылом микроавтобус

Самолет авиакомпании Zafer Air задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска
Shutterstock

В аэропорту Иркутска самолет типа Gulfstream турецкой авиакомпании Zafer Air, готовившийся к рейсу в Шанхай, задел крылом микроавтобус во время выруливания со стоянки. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По ее данным, никто из пассажиров воздушного судна и автобуса не пострадал, однако вылет рейса был отменен.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов.

8 октября в Красноярском крае произошел авиационный инцидент с самолетом Ан-74 авиакомпании «А247», который выполнял вахтовый рейс по маршруту Игарка – Диксон. После посадки в аэропорту назначения произошло повреждение пневматики шасси воздушного судна. На борту находились 52 пассажира и четыре члена экипажа. После ЧП воздушное судно от полетов отстранили.

В конце августа в Бондарском районе Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот не выжил. Самолету пришлось совершить жесткую посадку вблизи населенного пункта Граждановка.

Ранее в Хабаровском крае самолет ушел на второй круг из-за собаки на взлетной полосе.

