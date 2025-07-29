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Самолет врезался в автомобиль и потерпел крушение в парке в США

В США самолет задел автомобиль и упал в парке, пострадали семь человек
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WPBF

В американском штате Флорида самолет Orlican M8 Eagle столкнулся с машиной во время взлета. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в округе Палм-Бич. Воздушное судно покинуло аэропорт Лантана и набирало высоту, но на отметке 30 метров стало опускаться.

В какой-то момент самолет задел стоявший на улице автомобиль и потерпел крушение в парке. В этот момент в машине находились четверо детей и один взрослый.

В результате пострадали семь человек. Из них у двоих серьезные травмы, остальных направили на профилактический осмотр.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть воздушного судна полностью разрушена, на остальных частях также можно увидеть серьезные повреждения.

Известно, что автомобиль получил только незначительные повреждения. Возгорания или утечки топлива не произошло.

До этого в США прямо перед рейсом сотрудники правоохранительных органов задержали второго пилота по подозрению в распространении непристойного контента с детьми.

Ранее авиакомпания отказала в перелете женщине, которая заплакала и встала на колени.

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