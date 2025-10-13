На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нужно в центр Москвы, но я еду на МКАД»: истерика водительницы попала на видео

На видео сняли истерику москвички, которая искала поворот в центре и уехала на МКАД
true
true
true

В Москве водительница заблудилась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Навигатор подвел автоледи в центре Москвы. Девушка торопилась на встречу, но карта водила ее кругами. Сама же водитель не знает, где развернуться, кроме как в Химках», — говорится в сообщении.

Москвичка запечатлела инцидент на видео. По словам водительницы, она час ездила возле Кремля, но не разобралась, где повернуть, поэтому сейчас едет на МКАД. На записи видно, что москвичка кричит и плачет. Она также сообщает, что очень расстроилась, потому что хотела попасть на встречу.

До этого сообщалось, что в Москве крыса ехала по столице на капоте красной машины. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что на капоте красного автомобиля находится животное. При этом на записи заметно, что машина едет по оживленной дороге.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», крыса могла забраться в транспорт, когда перед поездкой автомобиль долго стоял на Долгопрудной аллее.

Ранее москвичка выгуливала собаку на автостраде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами