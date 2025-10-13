«Нужно в центр Москвы, но я еду на МКАД»: истерика водительницы попала на видео

На видео сняли истерику москвички, которая искала поворот в центре и уехала на МКАД

В Москве водительница заблудилась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Навигатор подвел автоледи в центре Москвы. Девушка торопилась на встречу, но карта водила ее кругами. Сама же водитель не знает, где развернуться, кроме как в Химках», — говорится в сообщении.

Москвичка запечатлела инцидент на видео. По словам водительницы, она час ездила возле Кремля, но не разобралась, где повернуть, поэтому сейчас едет на МКАД. На записи видно, что москвичка кричит и плачет. Она также сообщает, что очень расстроилась, потому что хотела попасть на встречу.

До этого сообщалось, что в Москве крыса ехала по столице на капоте красной машины. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что на капоте красного автомобиля находится животное. При этом на записи заметно, что машина едет по оживленной дороге.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», крыса могла забраться в транспорт, когда перед поездкой автомобиль долго стоял на Долгопрудной аллее.

Ранее москвичка выгуливала собаку на автостраде.