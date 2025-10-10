Крыса ехала на капоте по Москве и попала на видео

В Москве на видео попало, как крыса передвигалась на капоте автомобиля

В Москве крыса ехала по столице на капоте красной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Долгопрудной аллее машина стояла у дороги. Через какое-то время водитель поехал по городу, и прямо во время движения из-под капота вылезла крыса», — говорится в сообщении.

Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что на капоте красного автомобиля находится животное. При этом на записи заметно, что машина едет по оживленной дороге.

По словам местных жителей, водители часто встречают грызунов.

До этого под Уссурийском тигр пытался прыгнуть на проезжающий автомобиль. Инцидент произошел вечером 5 октября. На опубликованных в сети кадрах видно, как животное стоит на обочине проезжей части. Во время приближения транспорта хищник пытается прыгнуть на машину.

Кроме того, в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Ранее москвичка выгуливала собаку на автостраде.