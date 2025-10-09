Москвичка выгуливала собаку на автостраде, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как женщина выгуливала собаку на проезжей части

В Москве женщина выгуливала свою собаку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Москве с собачкой можно погулять во дворе, можно в парке, а можно и на автостраде», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина идет с собакой по проезжей части, при этом заметно, что на дороге нет машин.

