Школьницы угнали такси у водителя, пока тот покупал им алкоголь

В Хабаровске школьница угнала такси у водителя и попала в ДТП
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске 17-летняя девушка угнала автомобиль такси и попала в ДТП, пока водитель ушел покупать ей алкоголь. Об этом сообщает полиция Хабаровска в своем Telegram-канале.

«В полицию обратился мужчина, подрабатывающий таксистом. Он сообщил, что, выполняя ночной заказ, довез двух девушек до кафе на улице Уборевича. По их просьбе он отлучился за спиртным, оставив автомобиль с работающим двигателем и пассажирками в салоне. Вернувшись, водитель обнаружил пропажу своего транспортного средства», — говорится в сообщении.

По информации канала, правоохранители нашли машину на улице Советской и выяснили, что автомобиль попал в ДТП: на транспорте были механические повреждения. Сотрудники также установили причастность 17-летней девушки к угону. По словам нарушительницы, она решила покататься на автомобиле, пока не было водителя, но не справилась с управлением и попала в ДТП. После произошедшего девушка скрылась с места аварии.

Ранее в Сибири из разбитого авто достали младенца, попавшего в жесткое ДТП.

