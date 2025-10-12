На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина обматерила таксиста за отказ везти ее с собакой и попала на видео

В Нижнем Новгороде женщина обматерила таксиста за отказ везти ее с собакой
Пассажиры такси и водитель подрались в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

«Скандал в такси с мордобоем. Этой ночью на Малой Покровской между пассажиром и водителем произошла драка. Как уверяют пассажиры, таксист отказался везти их с собакой», — сообщает канал.

Судя по видео, после слов таксиста об аллергии, женщина-пассажирка начала материться на водителя. После этого началась драка. Чем она закончилась, не сообщается.

До этого в Хабаровске 17-летняя девушка угнала автомобиль такси.

Правоохранители нашли машину на улице Советской и выяснили, что автомобиль попал в ДТП: на транспорте были механические повреждения. Сотрудники также установили причастность 17-летней девушки к угону. По словам нарушительницы, она решила покататься на автомобиле, пока не было водителя, но не справилась с управлением и попала в ДТП. После произошедшего девушка скрылась с места аварии.

Ранее сообщалось, что маршрутка с людьми перевернулась в Забайкалье.

