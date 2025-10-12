Стало известно, кто устроил массовую аварию на юго-востоке Москвы

tsarevsky_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Массовую аварию с участием шести автомобилей на юго-востоке Москвы устроил блогер Илья Царевский, сообщает «РЕН ТВ». Он ехал на автомобиле Mercedes-Benz.

«Согласно предварительным данным, водитель Mercedes на полной скорости врезался в автомобиль, который стоял из-за красного сигнала светофора. После первого столкновения произошла цепная реакция, в результате которой были повреждены еще четыре транспортных средства», — сообщает «РЕН ТВ».

Отмечается, что после ДТП Царевский встал на машину и начал фотографироваться.

О ДТП стало известно утром 12 октября.

«На улице Юных Ленинцев в районе дома 46 произошло столкновение нескольких легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал «Дептранс. Оперативно».

После ДТП возник затор в сторону центра Москвы.

До этого сообщалось, что автомобиль McLaren, который блогер-каскадер Евгений Чеботарев разбил в Ростове-на-Дону, стоит 30 млн рублей.

За неделю до аварии на приборной панели автомобиля блогера отображалось предупреждение о неисправности пневматической системы тормозов. В результате аварии у машины повреждены капот и кузов, выбито колесо и разбита фара.

Об инциденте стало известно 5 октября. Ранее каскадер уже сломал спойлер, а также засыпал дорогую машину щебнем. Была последняя авария очередным хайпом или случайностью — предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее каршеринговый автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Новосибирске.