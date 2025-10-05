На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна цена спорткара McLaren, разбившегося в Ростовской области

Baza: спорткар McLaren, который разбил каскадер Чеботарев, стоит 30 млн рублей
Telegram-канал «CHEBOTAREV»

Автомобиль McLaren, который блогер-каскадер Евгений Чеботарев разбил в Ростове-на-Дону, стоит 30 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, за неделю до аварии на приборной панели автомобиля блогера отображалось предупреждение о неисправности пневматической системы тормозов. В результате аварии у машины повреждены капот и кузов, выбито колесо и разбита фара.

Об инциденте стало известно 5 октября. Ранее он уже сломал спойлер, а также засыпал дорогую машину щебнем. Была последняя авария очередным хайпом или случайностью — предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

До этого стало известно, что треш-блогеру из России Георгию Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за экстремального интима с проституткой на кузове пикапа.

«На данный момент представителя нижнего интернета выпустили под залог и в ближайшее время депортируют с запретом на выезд до 2124 года», — говорится в публикации Mash.

Ранее в Приморье жесткое задержание байкера гаишниками попало на видео.

