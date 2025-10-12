В Москве на Дмитровском шоссе произошло крупное ДТП

На Можайском шоссе в Москве произошла автомобильная авария, движение транспорта затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Дмитровском шоссе (в районе д. 165Д) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка шоссе.

До этого массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы.

Кроме того, на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

Ранее каршеринговый автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Новосибирске.