Массовое ДТП произошло в Санкт-Петербурге

Авария с участием шести автомобилей произошла на Литейном проспекте в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Известия».

«Водитель иномарки, передвигаясь на большой скорости, не смог справиться с управлением, в результате чего задел сразу пять стоящих в его полосе автомобилей. При этом, как уточняется, выезда на встречную полосу движения удалось избежать», — сообщает портал.

О пострадавших не сообщается.

До этого на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

Ранее каршеринговый автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Новосибирске.