Названы 10 самых дешевых кроссоверов некитайских марок в РФ

Портал «Автоновости дня» назвал 10 самых дешевых кроссоверов некитайских марок на российском рынке.

Так, на первом месте находится «Москвич 3». Цены на него стартуют с отметки 1,7 млн рублей. Второе место досталось кроссоверу Solaris HC, который стоит минимум 1,98 млн рублей. Третье место занимает белорусско-китайский кроссовер Belgee X50, который сегодня можно купить минимум за 2,2 млн рублей.

В топ-10 вошли также Belgee X70 (2,47 млн рублей), XCite X-Cross 7 (2,5 млн рублей), KGM Tivoli (2,59 млн рублей), «Москвич 8» (2,98 млн рублей), KGM Korando (2,99 млн рублей), XCite X-Cross 8 (3 млн рублей), KGM Torres (3,3 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.