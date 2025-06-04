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Автомобили
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Названа средняя цена китайского автомобиля в России

«Авто.ру»: средняя цена нового авто в России составляет 3,62 миллиона рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В мае 2025 года средняя стоимость нового китайского автомобиля в России составила 3,62 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авто.ру».

«В мае текущего года средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,62 млн руб., а отечественного автомобиля — 1,56 млн руб. Эти показатели все еще выше, чем в прошлом году, но разница составляет всего 4% для китайских марок и 9% для российских», — сообщает агентство.

Отмечается, что в мае средняя цена официально не представленных на российском рынке автомобилей составила 9,24 млн рублей. За год цена выросла на 931 тыс. рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.

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